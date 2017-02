Linciaggio - La tensione tra Berdini e il sindaco era salita in seguito all'intervista pubblicata sulla "Stampa" in cui l'assessore aveva definito "inadeguata" la Raggi, per poi smentire quanto contenuto nell'articolo. Sulla tesi dell'attacco da parte dei mass-media e sul linciaggio Berdini rincara la dose, nel comunicato diffuso dopo la decisione, dicendo: "Non sto a raccontare dei pesanti insulti e delle minacce che ricevo quotidianamente in rete. Ora siamo passati anche alle trappole".



Scuse - Nella conferenza stampa seguita al confronto con l'assessore, il sindaco ha dichiarato: "Un commento semplice: l'ho convocato, mi ha presentato le sue dimissioni e io le ho respinte con riserva". Ai cronisti che le chiedevano se avesse paura di perdere altri pezzi di giunta, la Raggi ha risposto: "No, io non ho paura".



Trasparenza - L'assessore ha insistito poi sulla correttezza dell'operato da lui svolto fin qui e ha spiegato: "Da mesi il sottoscritto lavora per riportare la materia urbanistica e l'affidamento degli appalti pubblici nella più assoluta trasparenza. E' questo il programma della nuova amministrazione: un'azione limpida che evidentemente crea problemi ad alcuni gruppi di potere". Poi, tornando agli insulti: "Questo è il rischio che corrono coloro che vogliono rompere vecchi e consolidati equilibri di spartizione che non abbiamo mai accettato e non accetteremo mai".



Raggi: "Non temo interrogatorio Marra" - Durante la conferenza il primo cittadino capitolino ha poi affermato, in merito al caso Marra: "Non temo che cosa possa essere detto nell'interrogatorio". "C'è un'indagine in corso e credo che rispondere a queste domande possa violare il segreto istruttorio", ha sottolineato.



Di Maio: "Critica chi ancora non ha fatto casette per terremotati" - Difendendo l'operato di Virginia Raggi, Luigi Di Maio ha poi aggiunto: "Non posso tollerare che chi diceva che ci volevano almeno trent'anni di esperienza sulle poltrone per governare, chi non è stato in grado in sette mesi di dare le casette ai terremotati, pretenda risultati in sette mesi dai nostri sindaci".