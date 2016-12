Banche, Brunetta: "Dal Centrodestra mozione di sfiducia contro governo"

"Domani presenteremo, tutto il Centrodestra unito, alla Camera come al Senato, una mozione di sfiducia contro il governo ". Lo ha annunciato Renato Brunetta , capogruppo di Forza Italia alla Camera. " Boschi è solo una figlia di questo governo, una figlia in conflitto di interessi, ma chi ha i più grandi conflitti di interessi è il presidente Renzi", ha spiegato Brunetta riferendosi alla polemiche sul decreto "Salva banche" .

Brunetta ha attaccato direttamente il premier: "Primo perché è abusivo, non ha mai vinto le elezioni, ha solo vinto delle primarie taroccate; secondo perché si basa su maggioranze frutto della compravendita politica di parlamentari. Inaccettabile. La mozione di sfiducia del centrodestra unito, alla Camera come al Senato, sarà al governo".



M5S: mozione sfiducia Boschi anche in Senato - "Il M5S presenta la mozione di sfiducia nei confronti di Maria Elena Boschi anche al Senato, dopo averla già depositata alla Camera, pur nella convinzione che, in realtà, il ministro dovrebbe dimostrare un minimo di rispetto nei confronti degli oltre 10mila risparmiatori truffati e fare un passo indietro dimettendosi". Così una nota dei Cinque Stelle.