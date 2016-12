Asili, centri per anziani e disabili: la Camera dice sì alle telecamere contro gli abusi

La Camera ha approvato la normativa sulla videosorveglianza in asili , scuole d'infanzia e strutture per anziani e disabili. A Montecitorio, i voti a favore sono stati 279, 22 i contrari e 69 gli astenuti. La legge prevede l'installazione di telecamere a circuito chiuso per contrastare gli abusi sulle persone più indifese, di cui troppo spesso le cronache danno notizia. Ora il testo passa in Senato.

Si sono dichiarati a favore tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione del centrodestra, ad eccezione di Sinistra Italiana, che ha votato contro. Il Movimento Cinque Stelle ha preferito astenersi.



La legge consente l'installazione delle videocamere nelle strutture, a condizione che tutti gli utenti e i lavoratori ne siano informati e che le riprese siano cifrate con codici a disposizione solo di organismi certificati e della magistratura, unica titolata a consentire la visione delle immagini. Al Senato è ormai attesa l'approvazione definitiva del testo.



La legge era nata sulla scia degli episodi di cronaca giudiziaria sempre maggiori venuti alla luce negli ultimi anni a proposito di maltrattamenti a bambini, anziani, disabili in centri specializzati per l'assistenza alla prima infanzia e in luoghi di degenza per la terza età e per i malati.