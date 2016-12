Maltrattamenti in asilo a Milano, lo sfogo di una mamma: "La mia bimba si sveglia di notte urlando"

L'incubo tra insulti e punizioni - L'orrore emerge chiaro nelle registrazioni, riportate dal Corriere della Sera, delle telecamere nascoste installate nella struttura dai carabinieri. E' la cronaca terribile di un susseguirsi di insulti e punizioni documentati dagli investigatori negli ultimi quattro mesi, ma che potrebbero essere iniziati a febbraio. C'è il bimbo legato in bagno, al buio, che per tentare di liberarsi cade e si ferisce. C'è l'altro piccolo che non vuole mangiare la carne e che viene costretto con la forza, con il cibo che gli viene infilato fino in gola dalla maestra visibilmente infastidita.



La bimba trascinata per i capelli - Venticinque i casi elencati dagli investigatori. A fine aprile un bambino chiede della mamma. Milena Ceres, la 34enne coordinatrice dell'asilo ai domiciliari, per i genitori la "maestra Milly", scatta: "Non devi rompere le palle, hai capito?". Qualche giorno dopo se la prende con una bimba: "Io ti faccio piangere". E ancora: "Non devi rompere il c..., devi dormire". Quando una piccola la fa innervosire, la donna la prende per la coda di cavallo e la trascina per alcuni metri.