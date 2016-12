Bindi: "Rispettiamo troppo questo governo"

11:56 - "Se c'è un problema in questo momento, è che siamo troppo rispettosi" verso l'esecutivo, "proprio perché alla sua guida c'è un nostro esponente". Lo ha detto Rosy Bindi durante l'assemblea nazionale del Pd. "Come dice il premier - ha spiegato - questo non è il nostro governo. Non serve un partito ripiegato nella costruzione di se stesso, ma che costruisce se stesso per essere sempre più forza nel proprio governo, non in quello delle larghe intese".