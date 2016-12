Letta a Napolitano: "Non mi farò logorare"

- "Vado avanti, determinato a realizzare il programma su cui ho ricevuto la fiducia in Parlamento, con l'obiettivo di risolvere i problemi del Paese; e ciò vuol dire che non ho nessuna intenzione di farmi logorare da veti incrociati e continui ultimatum". E' il ragionamento che - viene riferito - Enrico Letta ha svolto al Quirinale nel presentare al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Documento Economico Finanziario.

Il colloquio fra il presidente del Consiglio e il capo dello Stato, rimarcano fonti di governo, si è svolto in un clima di piena e totale sintonia. Con il presidente della Repubblica persuaso della necessità, sottolineata dal premier, che il governo debba dare risposte ai problemi irrisolti del Paese. Letta ha voluto spiegare a Napolitano il senso delle sue ultime esternazioni ed in particolare di quelle sulla volontà di non farsi logorare dalle tensioni e dai continui ultimatum delle forze politiche che rischiano di paralizzare l'attività dell'Esecutivo.

Letta: "Voglio fare, non restare a tutti i costi" - Il tutto per rimarcare la sua ferma volontà a "fare", non a "restare" a tutti i costi, come detto più volte pubblicamente. Posizione che, secondo le stesse fonti, il capo dello Stato avrebbe pienamente compreso apprezzando l'atteggiamento concreto del premier che sta lavorando su vari dossier interni e internazionali.