foto LaPresse

12:40

- "Considerata l'urgenza manifestata dal presidente dell'Anci il governo si fa carico delle esigenze dei Comuni ed adotterà, agli inizi della prossima settimana, i provvedimento attuativi necessari ad assicurare le risorse agli enti locali". Lo ha reso noto Palazzo Chigi. Piero Fassino in audizione alla Camera aveva affermato: "Se non date ai Comuni 2,4 miliardi di euro per la copertura dell'Imu, non saremo in grado di pagare gli stipendi".