Protesta M5S sul tetto della Camera, 12 sospesi

foto Twitter Correlati M5s, protesta sul tetto di Montecitorio 18:30 - Cinque giorni di sospensione: è questa la sanzione che l'ufficio di presidenza della Camera ha comminato ai 12 deputati del Movimento 5 Stelle che, per protestare contro il ddl per le riforme costituzionali, hanno occupato il tetto di Montecitorio. Inizialmente era stata proposta una sospensione di sette giorni. Tuttavia, dopo un ampio dibattito, si è deciso per una sanzione più mite. è questa la sanzione che l'ufficio di presidenza della Camera ha comminato aiche, per protestare, hanno occupato il. Inizialmente era stata proposta una sospensione di sette giorni. Tuttavia, dopo un ampio dibattito, si è deciso per una sanzione più mite.

La decisione è stata assunta con quattro astensioni: quelle dei tre componenti del Movimento di Beppe Grillo in seno all'ufficio di presidenza e quella di Davide Caparini della Lega.



Quasi tutti gli onorevoli intervenuti al dibattito hanno definito l'atto dei dodici M5S "di eccezionale gravità". Si è poi precisato che la presidenza non ha richiesto ai deputati M5S di posare sul tavolo i loro cellulari quando sono stati auditi per evitare che ci fosse una diretta streaming, come i deputati grillini hanno denunciato.



Non è stata decisa nessuna sanzione pecuniaria, come inizialmente era stato richiesto dai deputati questori.