Qualora mercoledì sera la relazione Augello venisse bocciata, "nel giro di pochi minuti - spiega il presidente della Giunta delle Elezioni e Immunità del Senato, Dario Stefano - sarà nominato un nuovo relatore all'interno della maggioranza che si è creata, quindi ci saranno 10 giorni per l'udienza pubblica. Il senatore Berlusconi potrà difendersi di persona o tramite i suoi legali". Un'eventualità che per Augello è tutt'altro che remota: ""Mi pare chiaro - sottolinea il relatore - che il Pd non venga folgorato sulla via di Damasco e che quindi bocci la relazione. Credo che tutto questo non possa non avere conseguenze politiche".



Grasso: "Si va verso il percorso auspicato" - "Io penso che si vada verso quello che tutti auspicavamo: che ci sia una condivisione di tempi e di regole per portare avanti quello che è nelle cose". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso.



Letta: "Sono sereno prevarrà buon senso" - "Guardo con serenità e fiducia a quello che ci aspetta nei prossimi giorni; ho sempre detto che prevarrà il buon senso perché ciò che l'Italia può perdere mandando tutto a carte quarant'otto è chiaro a tutti gli italiani" ed anche a "chi li rappresenta in Parlamento" in termini di tasse e di sviluppo per le imprese e per i cittadini. Così il premier Enrico Letta, da Venezia, a proposito del voto sulla decadenza di Berlusconi.



"Lavorerò per evitare che il Paese si faccia male" - "Possiamo, volendo, farci molto del male ed io lavorerò con determinazione perché il Paese non si faccia del male". Enrico Letta torna sul voto della Giunta sul caso Berlusconi e sui rischi di instabilità politica. Gli italiani e chi li rappresenta in Parlamento "sanno quanto di positivo" ci può essere nel lavoro che il governo sta facendo in termini di "riduzione delle tasse, sviluppo e occasioni per le imprese", ha aggiunto.



Epifani: "Bene intesa sui tempi" - "Sono un po' rasserenato perché finalmente, con l'accordo di tutti, è stata individuata una data per votare sulla relazione e credo che il Paese non ne potesse più di avere giorno dopo questa fibrillazione". Lo ha detto il segretario del Pd,Guglielmo Epifani, parlando delle decisioni della giunta del Senato. "Mercoledì - ha aggiunto - si voterà e ci saranno i tempi per arrivare ai primi di ottobre al voto definitivo". Epifani ha poi ribadito: "Confermo la nostra posizione in base a cui legge uguale per tutti".



Pdl: "Non sarà Renzi a decidere il game over di Berlusconi" - "A decretare il 'fine partita' non sarà né'' Renzi ''né la magistratura, ma il popolo sovrano, chiamato a decidere vincitori e sconfitti di ogni tornata elettorale''. E' il commento del coordinatore toscano del Pdl, Massimo Parisi, alle dichiarazioni rese ieri a 'Porta a Porta' dal sindaco di Firenze Matteo Renzi. ''Che la coerenza non sia il suo forte ormai è un dato di fatto - aggiunge-: lo stesso Renzi che il 16 luglio scorso disse: 'Io faccio politica, vorrei sconfiggere Berlusconi sul terreno politico, non con le sentenze'. L'ennesima giravolta. Peccato per Renzi che la politica non sia la 'Ruota della Fortuna'''.



Pd: "Oggi clima sereno" - "Oggi c'è senz'altro un clima più sereno. Si è deciso di votare mercoledì sera e i tempi non saranno lunghissimi, visto che ogni gruppo potrà intervenire, con un suo rappresentante, per non più di 10 minuti". Lo ha detto il capogruppo del Pd in giunta per le Immunità del Senato, Giuseppe Cucca. "Abbiamo poi dato mandato al presidente della giunta, alla luce delle iscrizioni a parlare che ci saranno, di spalmare i vari interventi con un po' di buonsenso nelle prossime sedute".