Camera, nuova carta intestata per "la" Boldrini

Camera, il nuovo sito costa 4 milioni 08:43 - Laura Boldrini è "la" presidente della Camera e non "il" presidente. La questione può sembrare irrilevante a molti, ma non a lei, la terza carica dello Stato, che ha così deciso di rifare in toto il look alla cancelleria di Montecitorio. Già, perché l'articolo maschile sulla carta intestata non era adeguato e, quindi, alla faccia della spending review, si buttano le vecchie lettere e si spendono soldi pubblici per stamparne delle nuove.

Come riporta il quotidiano Libero, tutte le vecchie carte intestate sarebbero finite al macero per lasciar posto a quelle fresche di stampa con la scritta "La Presidente". Poco importa se Irene Pivetti quando rivestì la carica non pensò minimamente di cambiare l'articolo. "Essendo un termine neutro e ambigenere, non ho considerato un problema presentarmi come 'il presidente della Camera'. Se è vero che la Boldrini ha eliminato la vecchia carta, ha sbagliato", dice.



E che la questione stia veramente a cuore alla presidente lo dimostra anche la sua pagina Facebook, in cui l'articolo femminile appare chiaramente sulla foto del profilo. Ma basta cliccare sul sito della Camera - anch'esso al centro delle polemiche per i 4 milioni necessari al restyling - e la cosa salta all'occhio: in alto a sinistra campeggia l'immagine della Boldrini con l'intestazione "La Presidente". E' tutta questione di articoli...