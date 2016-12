foto Ansa

19:14

- "Vorrei ricordare a Enrico Letta che loro sono quelli che volevano bloccare i lavori parlamentari, per tre giorni, per risolvere i problemi di Berlusconi. Non siamo certo a far perdere tempo al Parlamento". Così Alessio Villarosa, vicepresidente dei deputati del M5S, replica al premier sul ddl di riforma costituzionale. Il presidente del Consiglio aveva affermato che i grillini "vogliono la rottura del sistema".