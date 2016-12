foto Da video

12:50

- "Le parole di Calderoli non le prendo come un'offesa personale, ma mi rattristano per l'immagine che diamo dell'Italia". Lo ha detto il ministro Cecile Kyenge, commentando le parole dell'esponente leghista che in un comizio aveva paragonato il ministro per l'Integrazione ad un orango. "Credo che tutte le forze politiche debbano riflettere sull'uso che fanno della comunicazione", ha aggiunto Kyenge. "A Calderoli come persona non ho nulla da dire".