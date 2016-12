foto Ansa

20:56

- Per Enrico Letta il principale obiettivo del semestre di presidenza italiana della Ue sarà l'unione politica europea. Il premier considera che il 2014 possa essere decisivo. Letta ha parlato così a Palazzo Farnese alla cerimonia per la presa della Bastiglia, ricordando che la proposta di François Hollande di raggiungere l'unione politica in due anni "è qualcosa che ci tocca da vicino proprio perché in questi due anni c'è la presidenza dell'Italia".