foto LaPresse

20:00

- Mediaset ha tutti i titoli per trasmettere. Lo precisa l'azienda di Cologno Monzese, replicando al senatore M5S Michele Giarrusso che aveva detto di oscurare le reti del gruppo perché privo di concessioni. "Le trasmissioni digitali - si legge in una nota - hanno luogo in base ad autorizzazione generale e ai diritti d'uso sulle radiofrequenze che la società possiede. L'istituto della concessione nel settore tv non esiste più dal luglio 2012".