foto Ansa

19:43

- Guglielmo Epifani critica la linea del Pdl rispetto al governo, definendola schizofrenica. "La mattina minacciano la crisi, poi Berlusconi dice: no, andiamo avanti. Non sanno cosa fare", sostiene. "Dovrebbero spiegare le loro azioni al Paese che vive la crisi e il dramma della disoccupazione", aggiunge il segretario del Pd che sottolinea come non si possa "andare avanti in questo modo perché il governo non viene messo in condizione di fare".