foto Ansa

18:07

- "Con la legge che c'è non ci si può pronunciare a favore". Lo ha spiegato la senatrice del Pd, Anna Finocchiaro, in riferimento all'ineleggibilità di Silvio Berlusconi, la cui istruttoria è cominciata oggi in Giunta Immunità di Palazzo Madama. "La legge va cambiata", ha precisato. In merito al voto sul ddl costituzionale in Senato, ha poi affermato: "Il clima è stato molto buono e le fibrillazioni di ieri sono rientrate".