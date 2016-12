foto Ansa

17:16

- Via libera in prima lettura al Senato al ddl costituzionale del governo che disegna l'iter delle riforme, con la nascita del Comitato dei 42. Il testo è stato approvato con 203 sì, 54 no (quelli di M5S e Sel) e quattro astenuti. Ora il ddl passa in prima lettura alla Camera. Tra tre mesi ci potrà essere la seconda lettura di Palazzo Madama.