Berlusconi: "A settembre torna Forza Italia"

Berlusconi calma i falchi 11:44 - Silvio Berlusconi ha annunciato che a settembre sarà lanciato il nuovo partito, che si chiamerà Forza Italia. L'indiscrezione arriva da fonti vicine al leader del Pdl, che lo ha detto durante l'ufficio di presidenza in corso a Palazzo Grazioli, sottolineando che Fi ha più appeal rispetto all'acronimo Pdl. "Chiederò il cambio di nome - ha detto - come richiamo all'ideale del Popolo dei moderati".

"Nessuna divisione, il Pdl è unito" - All'ufficio di presidenza del Pdl, a cui prende parte anche Silvio Berlusconi, ci sono i vertici del partito per discutere la strategia da mettere a punto dopo la decisione della Cassazione di fissare al 30 luglio l'udienza per il processo Mediaset. "Nessuna divisione tra falchi e colombe - ha detto il leader Pdl -. Dalle riunioni è emerso che siamo tutti uniti. E siamo preoccupati. Sono profondamente commosso dalla compattezza dei gruppi e ciò rafforza la mia voglia di combattere per il bene del nostro Paese".



"Il governo va avanti" - Poi la conferma dell'appoggio all'esecutivo: "Il governo va avanti per il bene del Paese". Il leader del Pdl ha sottolineato come non sia in discussione la tenuta dell'esecutivo e la necessità di andare avanti su Imu e Iva. Infine l'invito ai big pidiellini ad evitare attacchi singoli all'esecutivo, ma sottolineando che all'esecutivo non vanno fatti sconti in merito ai provvedimenti economici.



"C'è chi non vuole un governo di pacificazione" - Il Pdl, in una nota, ha invece smentito le dichiarazioni attribuite a Berlusconi, secondo cui "l'accelerazione dei processi che lo riguardano sarebbe responsabilità di 'una parte della maggioranza contraria alle larghe intese'". Il leader del Pdl, si legge, "ha detto invece che "c'è chi non vuole un governo di pacificazione', senza riferirsi o accusare in alcun modo l'attuale maggioranza".