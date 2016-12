foto Ansa

20:03

- Silvio Berlusconi incontrerà questa sera i big del Pdl a Palazzo Grazioli. Al centro del vertice ci sarà la strategia da mettere in campo dopo la decisione della Corte di Cassazione di calendarizzare l'udienza del processo Mediaset per il 30 luglio. Non è escluso che nel corso della riunione si decida se ufficializzare o meno la convocazione per domani di un ufficio di presidenza e della direzione del partito.