09:53

- La disoccupazione giovanile tra i 18 e i 29 anni potrebbe, grazie alle misure per l'occupazione adottate dal governo, diminuire di due punti percentuali, scendendo dal 25% al 23%. Ne è convinto il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, secondo il quale le norme per una maggiore flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro in occasione dell'Expo 2015 saranno messe in campo a luglio dopo una riflessione con i sindacati.