Lo denuncia il presidente dell’Adusbef, Elio Lannutti, che ricorda inoltre come i “costi della democrazia per il funzionamento del Parlamento”, nel 2013, “ammontano complessivamente a 1,628 milioni di euro, con una spesa quotidiana di 4.462.000 euro al giorno”. I bilanci, approvati e pubblicati online, attestano in 1,1 miliardi di euro i costi della Camera e in 557 milioni quelli del Senato.

Nonostante i numeri, conclude Lannutti, l’organo legislativo non sembra aver “fatto molto per far ripartire l’economia e dare un impulso ad un paese allo stremo, ucciso da tasse, banche e dalla più ottusa burocrazia”. Vengono inoltre sottolineate le lunghe fasi di empasse, dovute prima al fallimentare preincarico affidato a Pier Luigi Bersani, poi alle diatribe sull'elezione del Presidente della Repubblica. Una situazione che nemmeno la novità rappresentata dal Movimento Cinque Stelle è riuscita a smuovere: “Invece di essere la soluzione – commenta il presidente dell’associazione a difesa dei consumatori - sembra costituire l’ennesimo problema tra discussione di scontrini, diarie, espulsioni e litigi quotidiani di dilettanti allo sbaraglio che bivaccano nelle istituzioni”.