- "Sono le 13.30, l’attesa mia e del cameraman fuori dal cancello della villa di Beppe Grillo viene premiata. Dalla stradina che si inerpica dal mare a S. Ilario, Genova, eccolo in sella al suo scooter. Abbronzato, occhiali scuri, casco non integrale. Non è certo l’uomo mascherato della spiaggia di qualche mese fa.

Gli chiedo del flop del suo movimento, sorride e ripete più volte: “Fantastico, è bellissimo, è bellissimo”. Varca il cancello, parcheggia a un metro da me, su sua richiesta lo aspetto fuori. Mi illudo che torni a parlarmi ma con un passo entra in casa.



Aspetto qualche minuto e invece di lui, alle mie spalle, dalla strada arriva l’auto dei carabinieri. Scende il comandante della stazione di Nervi. Mi conferma di essere stato chiamato dal comico per l’assembramento dei giornalisti. Mi guardo intorno, anche il comandante sorride. Richiama Grillo e gli comunica che ci sono solo io, che non può mandarmi via perché sono sul suolo pubblico. Grillo gli ribadisce che non rilascerà interviste. Il comandante risponde che devo fare il mio lavoro e non può impedirmi di stare lì.



Di “fantastico” e “bellissimo” – per usare le parole di Grillo – qui non c’è neppure il tempo: piove, e la vista del mare è coperta della villa del comico. "

Rosanna Piturru