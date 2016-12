Cittadinanza, Kyenge: "Presto il ddl su ius soli"

- Cecile Kyenge ha annunciato che un ddl sullo ius soli, che cioè garantisce la cittadinanza a chi è nato in Italia, sarà pronto nelle prossime settimane. "E' difficile dire se riuscirò. - ha ammesso il ministro per l'Integrazione - Bisogna lavorare molto per trovare i numeri necessari" ha aggiunto. Per la Kyenge, è una buona idea coinvolgere Mario Balotelli, vittima di episodi di razzismo, come testimonial di una campagna a favore dello ius soli.

All'indomani delle polemiche sollevate nel centrodestra dalle sue affermazioni sul diritto di cittadinanza per i bambini nati in Italia come priorità del governo, Cecile Kyenge è tornata sul tema. E non ha escluso neppure l'ipotesi di un testimonial famoso come Mario Balotelli per la sua battaglia.- "Non lo conosco personalmente, so che lui sta subendo atti di razzismo, ma riesce a testa alta a dare un forte contributo all'Italia, che è il nostro Paese", ha dichiarato il ministro per l'Integrazione a proposito del calciatore. E SuperMario risponde presente al ministro per l'Integrazione e si rende disponibile per un ruolo da testimonial di una campagna in favore dello ius soli. ''Sono sempre disponibile'' per la lotta al razzismo e alle discriminazioni, ha spiegato in una dichiarazione affidata all'Ansa l'attaccante del Milan.