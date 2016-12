Immigrati, Kyenge: Ius soli priorità governo

All'inizio delle legislatura il Pd ha presentato alla Camera una proposta di legge che rende piu' semplice diventare italiani per i figli degli immigrati: ottiene la cittadinanza chi nasce in Italia con almeno un genitore residente da cinque anni e il minore che arriva nel paese e conclude almeno un ciclo scolastico (elementari, medie, superiori o formazione professionale). I firmatari sono, il ministro, il capogruppoe il responsabile per i 'nuovi italiani'(italo-marocchino).

La presidente della Camera Laura Boldrini, di Sel, e' apertamente a favore: ''In Italia sarebbe veramente auspicabile rivedere la legge sulla cittadinanza - ha detto - e da li' sviluppare una normativa che sia all'altezza delle nuove sfide''.

Dal Pdl pero' c'e' stata subito una levata di scudi. ''Non sono accettabili colpi di mano o scelte demagogiche - ha commentato il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri -. Dico anche ai ministri che il passaggio allo ius soli non e' ipotizzabile. La concessione automatica della cittadinanza a chiunque nasca in Italia sarebbe un errore''.

''Non accettiamo diktat sullo ius soli - rispondono in una nota congiunta un gruppo di senatori e deputati Pd -. La legge sulla cittadinanza a chi nasce nel nostro Paese va approvata. Lo ha rammentato spesso il capo dello Stato ed e' materia che ci avvicina all'Europa''. Per la deputata Pd Rosa Calipari, revisione delle Bossi-Fini e legge di cittadinanza sono ''due nodi cruciali''. E per il deputato Khalid Chaouki ''Gasparri eviti di fare di un principio di civilta', piu' volte richiamato dal presidente Napolitano, una battaglia ideologica sulla pelle dei bambini''.

Il battagliero esponente del Pdl non ha esitato a replicare, inasprendo la polemica: ''Non accetto le intimidazioni di esponenti del Pd che tentano demagogiche speculazioni sulla pelle del prossimo. Lo ius soli non sara' mai legge della Repubblica italiana''. Livia Turco del Pd ha provato a mediare: ''Gasparri deponga il suo elmetto, ascolti le sagge parole di Napolitano e dia il suo contributo per fare una legge saggia ed equilibrata''.

Lunedi' anche Scelta civica presentera' una sua proposta di riforma della legge di cittadinanza, firmata dal deputato Mario Marazziti, portavoce della Comunita' di Sant'Egidio.