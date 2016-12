Laura Boldrini è stata eletta alla presidenza della Camera, Piero Grasso al Senato. La candidata del centrosinistra per lo scranno più alto di Montecitorio ha raggiunto la maggioranza dei voti. A Palazzo Madama a Grasso sono andati 137 voti su 313 votanti, a Renato Schifani 117 preferenze. 52 le schede bianche, 7 le nulle. La Boldrini era stata eletta alla quarta votazione a Montecitorio con 327 preferenze su 618 votanti.

23:58 Grillo ai suoi senatori: "Si dimetta chi ha tradito"

Beppe Grillo richiama i senatori M5S al rispetto del "codice di comportamento degli eletti", sottoscritto che prevede l'obbligo di "votazioni in Aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S". "Se qualcuno si fosse sottratto a questo obbligo ha mentito agli elettori, spero ne tragga le dovute conseguenze", conclude. L'invito è alle dimissioni di chi oggi ha votato con il Pd per eleggere Piero Grasso alla presidenza del Senato.

21:37 Camera, Boldrini vede deputati M5S

Il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha incontrato alcuni rappresentanti dei deputati del Movimento 5 Stelle, guidati dal capogruppo designato Roberta Lombardi, per uno scambio di opinioni sui primi passi dell'attività della Camera nella XVII Legislatura. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio.

21:36 Crimi: "Iter non dettato da segreterie"

"In ogni caso è stata una bella giornata per noi, abbiamo fatto un percorso non dettato da logiche di accordi di segreterie o di capi". Così il capogruppo del M5S al Senato, Vito Crimi, risponde a chi gli chiede se il gruppo dei senatori a cinque stelle si sia diviso sul voto che ha portato all'elezione di Pietro Grasso.

20:26 Senato: il 19/3 elezioni capigruppo, il 21/ 3 i vicepresidenti

I gruppi del Senato eleggeranno i propri presidenti martedì 19 marzo. Lo ha annunciato in aula Pietro Grasso, al termine del suo discorso di insediamento come presidente del Senato. Lo stesso giorno, alle 17 si terrà la prima riunione della conferenza dei capigruppo. Giovedì 21, l'aula tornerà a riunirsi per eleggere i quattro vicepresidenti dell'assemblea, i tre questori e l'ufficio di presidenza.

20:26 Napolitano ai presidenti: "Avete un'importante missione"

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto, dopo la loro elezione, le telefonate dei nuovi Presidenti delle Camere, Laura Boldrini e Piero Grasso, ai quali ha rivolto i migliori auguri per l'importante missione che li attende, dando loro appuntamento per i prossimi comuni impegni istituzionali, a cominciare da domani anche per la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale.

20:24 Crimi: Pd come Berlusconi, ha due Camere

"Si sta perpetuando la rottura di una prassi istituzionale che vedeva l'assegnazione di una delle Camere al maggior partito dell'opposizione. Una prassi smantellata da Silvio Berlusconi, poi proseguita dal Pd, ripresa ancora da Berlusconi e ancora adesso dal Pd". Vito Crimi, capogruppo del M5S al Senato, attacca così il Pd accusandolo di aver preso le presidenze di entrambe le Camere.

20:22 Grasso applaudito all'uscita da Palazzo Madama

Una piccola folla di circa 200 persone ha applaudito Piero Grasso all'uscita da Palazzo Madama. Dopo essere passato al gruppo del Pd Grasso, accompagnato dalla moglie, ha lasciato Palazzo Madama uscendo dal portone principale.

20:12 Crimi: "Qualcuno ha agito secondo coscienza"

E' stato deciso "all'unanimità di non votare Schifani. Dentro l'urna il voto è segreto, qualcuno ha agito secondo coscienza". Così Vito Crimi, capogruppo del M5S al Senato, ha commentato le divisioni dei senatori "a cinque stelle" sul voto per il presidente del Senato. "La stragrande maggioranza ha tenuto la linea - spiega -. Probabilmente qualcuno non se l'è sentita di vedere eletta una persona come Schifani".

20:06 Casini: "Parole di grande dignità"

"Un discorso di grande dignità e decoro istituzionale". Così Pier Ferdinando Casini ha commentato l'intervento del presidente del Senato.

20:04 Grasso: "Sarò il presidente di tutti"

"Voglio essere il presidente di tutti". Così Piero Grass ha risposto a Silvio Berlusconi, che lo ha salutato stringendogli la mano dopo la sua elezione, all'uscita dall'Aula. Il leader del Pdl si è complimentato per il discorso fatto da Grasso, definendolo "sobrio e corretto".

20:00 Finocchiaro: "Una bella vittoria"

"Ora la strada per il governo del Paese è un po' più larga": così Anna Finocchiaro commenta l'esito dell'elezione di Grasso. L'esponente democratica esprime soddisfazione perché "oggi rivive il parlamentarismo. E' stata una bella vittoria, sono molto contenta".

19:50 Berlusconi contestato all'uscita del Senato

Silvio Berlusconi ha lasciato il Senato ed è stato nuovamente contestato come era accaduto quando il leader del Pdl era giunto a Palazzo Madama.

19:47 Berlusconi: "Grasso forzatura del Pd? No comment"

"Non commento. Non mi fate fare commenti". Risponde così Silvio Berlusconi, prima di recarsi nella sala Nassirya per espletare la registrazione a Palazzo Madama, a chi gli chiede se l'elezione di Grasso alla presidenza del Senato sia una forzatura del Pd.

19:36 Grasso vede Crimi: "Lavoriamo insieme"

Breve incontro, al termine della seduta di Palazzo Madama, tra il neoeletto presidente Piero Grasso e il capogruppo del M5S, Vito Crimi. "Dobbiamo lavorare insieme per il bene del Paese: ci sono molte cose da fare", ha detto Grasso a Crimi. Il quale gli ha risposto: "Siamo qui per fare il più possibile...".

19:35 Berlusconi: ottimo discorso

"Il suo discorso è stato ottimo: non c'è stato nulla che abbia destato in noi alcuna perplessità". Con queste parole Silvio Berlusconi, fuori dall'Aula di Palazzo Madama, ha commentato il discorso di insediamento di Piero Grasso alla presidenza del Senato.

Ultimo aggiornamento 23:58