Seggi, non si vota solo nelle scuole

- Gli italiani andranno alle urne domenica 24 e lunedì 25 febbraio, ma non soltanto nei seggi scolastici. Potranno infatti esercitare il diritto al voto anche gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura, i detenuti in istituti di reclusione o di custodia preventiva e gli italiani all'estero temporaneamente. Nei loro casi vengono adottate speciali modalità di raccolta del voto, anche mediante l’istituzione di determinate tipologie di seggi.

Sezioni ospedaliere Negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. Tali sezioni hanno la stessa composizione e le stesse modalità di funzionamento delle sezioni elettorali cosiddetta “normali”. Gli elettori ricoverati che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti in quelle liste di sezione all’atto della votazione. Inoltre, alle sezioni ospedaliere possono chiedere di essere assegnati gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura. Il numero complessivo delle sezioni ospedaliere sul territorio nazionale è pari a 595 . Tale numero è ricompreso in quello complessivo di tutte le sezioni elettorali sul territorio nazionale, pari a 61.597 .

Voto degli elettori temporaneamente all'estero

E' previsto l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali: si tratta degli appartenenti alle Forze armate e di polizia impegnati in missioni internazionali, dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o delle province autonome e loro familiari e conviventi, nonché dei professori e ricercatori universitari e loro familiari conviventi).



Le rappresentanze diplomatiche e consolari, dopo aver provveduto alla stampa del materiale elettorale, hanno inviato il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonchè una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare.



Una volta espresso il proprio voto, l’elettore spedisce il plico al competente ufficio consolare, il quale trasmette al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del 21 febbraio. Per le elezioni politiche 2013, tutti gli italiani temporaneamente all’estero che hanno i requisiti per esercitare il diritto di voto per corrispondenza voteranno per la circoscrizione di Camera e Senato a cui appartiene il comune di Roma, e cioè per la circoscrizione Lazio 1 (Camera) e per la circoscrizione Lazio (Senato).

Le operazioni di scrutinio delle schede votate dai cittadini italiani residenti all'estero avvengono presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, vicino Roma. All'interno di questa struttura è allestito l'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero che è composto da magistrati della Corte d'Appello di Roma che procederà alla proclamazione degli eletti. Come per gli altri seggi, lo spoglio comincerà alle ore 15 di lunedì 25 febbraio.