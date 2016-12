Elezioni, programmi a confronto

foto LaPresse 17:27 - Dalle riforme alla casta, dal lavoro alle tasse, dalla sanità alla scuola. Ecco i programmi dei sei principali schieramenti a confronto in vista dell'appuntamento elettorale. - Dalle riforme alla casta, dal lavoro alle tasse, dalla sanità alla scuola. Ecco i programmi dei sei principali schieramenti a confronto in vista dell'appuntamento elettorale.

I PROGRAMMI DEI PARTITI SUL FISCO Dall'Imu alla patrimoniale, dalle aliquote Irpef alla lotta contro l'evasione: è soprattutto la "guerra del fisco" quella che ha scaldato il confronto tra i partiti nella contesa elettorale. E lo scontro è stato innanzitutto sull'Imu tra chi la vuole restituire e poi cancellare (il Pdl) e chi comunque la vuole modificare rendendola più "progressiva" (il Pd). Ecco una scheda con le diverse posizioni.



PD: Considera l'Imu una patrimoniale e non intende introdurre ulteriori imposizioni di questo tipo, ma punta piuttosto a redistribuire in senso progressivo l'imposta prevedendo esenzioni fino a 400-500 euro. Per l'Irpef si punta a una semplificazione con un abbassamento di quella piu' bassa (aliquota dal 23 al 20%) e una relativa correzione di quella piu' alta. Il Pd ribadisce il proprio appoggio pieno all'armonizzazione del fisco sui redditi da capitale e all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax). No, allo stato, ad una patrimoniale sui capitali. Il redditometro non e' uno strumento risolutivo per combattere l'evasione, ma bisogna approfondire misure che riguardano la circolazione del contante, le banche dati dei movimenti della ricchezza che siano a disposizione dell'analisi del fisco. Giu' il cuneo fiscale.



SEL: Il programma del partito di Vendola sul fisco simile a quello del Pd. Ma prevede anche la possibilita' di introdurre una tassa patrimoniale, con una conseguente riduzione del carico fiscale sui ceti medio-bassi.



PDL: Il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi è la restituzione dell'Imu 2012 e la cancellazione poi dell'imposta. Il problema è la copertura (troppo in la sarebbe quella dell'accordo fiscale con la Svizzera) tanto che Silvio Berluscono azzarda: la restituisco di tasca mia. "Abbassare le tasse - si spiega dal partito - è fondamentale per lo sviluppo del Paese". Da qui la diminuzione della pressione di 1 punto all'anno in 5 anni e l'abolizione dell'Imu sulla prima casa: no alla patrimoniale e all'aumento Iva. Tendenziale azzeramento (in 5 anni) dell'Irap con priorita' alle piccole imprese e agli artigiani. Detassazione degli utili reinvestiti in azienda. Generale semplificazione degli adempimenti fiscali delle Pmi, degli artigiani e dei lavoratori autonomi senza struttura o con struttura di piccole dimensioni. Il Pdl preme anche per il fisco 'amico del contribuente' e per il 'contrasto di interesse', ovvero i contribuenti possono scaricare dall'imponibile fatture e ricevute. Fra le proposte, la revisione del redditometro e dei poteri di Equitalia e la compensazione tra crediti verso la PA e debiti fiscali, per le famiglie e per le imprese.



LEGA NORD: Stesse proposte del Pdl. La lega ha come parola d'ordine il trattenimento al Nord del 75 per cento delle tasse pagate sul territorio.



MOVIMENTO CINQUE STELLE: la tassazione attraverso l'Imu è un errore e dunque questa tassa sulla prima casa va eliminata. Nessuna tassa 'finale' su imprese o consumatori ma partire da sopra, tassare dall'alto. Si propone di integrare la proposta del redditometro con il 'politometro', per valutare la differenza tra ricchezza dai politici e dai funzionari pubblici dall'atto della loro nomina nell'arco degli ultimi vent'anni. Gli evasori vanno perseguiti, in particolare quelli grandi, ad esempio protetti dallo scudo fiscale. Via gli studi di settore, Equitalia e stop al redditometro.



LISTA MONTI: Taglio delle spese di 4 punti per ridurre la pressione fiscale, se le condizioni lo consentono. Calo Imu dal 2013, con il raddoppio da 200 a 400 euro dello sconto per la prima casa e da 50 a 100 per ciascun figlio (ma tetto a 800 euro). Arriva anche sconto anziani soli di 100 euro. Dal 2014 prevista riduzione Irap (riducendo l'impatto sul costo del lavoro) e dell'Irpef partendo da redditi medio bassi. Obiettivo principale ridare fiato a famiglie e imprese. Per quest'ultime previsti sconti per la produttivit… in favore dei dipendenti e per le imprese se introducono innovazioni di prodotti e di processo. Bisogna poi realizzare un nuovo Patto tra fisco e contribuenti per un fisco piu' semplice, pi- equo e più orientato alla crescita.



RIVOLUZIONE CIVILE: la lotta all'evasione è uno dei punti focali per i quali si batte Antonio Ingroia. Il suo movimento parte dal dato di fatto che in Italia l'evasione fiscale raggiunge proporzioni abnormi. Si parla di un gettito perduto di 120 miliardi annui, piu' o meno l'8% del Pil. Rivoluzione Civile vuole eliminare l'Imu sulla prima casa, estenderla agli immobili commerciali della chiesa e delle fondazioni bancarie, con una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Il redditometro viene considerato uno dei sistemi presuntivi, ha senso dove l'evasione ha una soglia molto alta. Ingroia ritiene piuttosto che incrocio dei conti e tracciabilita' siano più efficaci.



FARE PER FERMARE IL DECLINO: Cancellazione dell'Irap in 5 anni e riduzione dell'Irpef (30%) nella legislatura. Giù la pressione del fisco attraverso il recupero di evasione. L'Imu rimane interamente ai comuni e viene abbassata per le aziende.



