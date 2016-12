06:00

- La campagna elettorale è una repubblica fondata sulle promesse e quella attuale non smentisce tale norma. Tutti i principali partiti che si presentano alle urne del 24-25 febbraio hanno pubblicato sui propri siti documenti con proposte astratte e piani operativi in risposta ai tanti problemi del Paese.Tgcom24 ha raccolto in un unico articolo tutti i programmi elettorali in versione integrale. Per arrivare alle urne più consapevoli e per verificare poi se i candidati dei diversi schieramenti realizzeranno quanto assicurato in questi giorni.