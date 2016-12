Lotta alla Casta: le proposte dei Partiti

foto Tgcom24 Correlati Grafica - I programmi elettorali e i tagli alla Casta

Il tema dei tagli alla politica è protagonista della campagna elettorale ed è sulla bocca di tutti i candidati. Con alcune sfumature, però. I partiti che non chiedono l'abolizione dei rimborsi elettorali, per esempio, appoggiano un rigido controllo sui bilanci dei movimenti (Fratelli d'Italia, Scelta Civica, Sel). Alcuni simboli sono per l'abolizione delle province (PdL, Lega, Fermare il Declino, M5S, Sel), altri preferiscono non affrontare di petto l'argomento (Fratelli d'Italia, Scelta Civica, Rivoluzione Civile, Pd).

Tutti d'accordo, invece, sulla fine dei privilegi per senatori e deputati: stop ad auto blu, voli di stato, pensioni d'oro e stipendi da favola. I termini con cui questi buoni propositi vengono enunciati fanno però, temere che si tratti delle solite promesse elettorali: ottime nella formulazione, ma destinate a brevissima vita. In quasi tutti i casi infatti, vengono usati vocaboli astratti e frasi generiche.



Abbiamo passato al setaccio i manifesti dei diversi gruppi ed estrapolato i brani in cui viene affrontato lo spinoso tema della lotta agli sprechi per consentire ai lettori di Tgcom24 di confrontare con i propri occhi le diverse "offerte" politiche. E siccome le parole sono importanti, abbiamo scelto di citare alla lettera i testi formulati dai vari partiti.



