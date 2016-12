foto Tgcom24

21:27

- E' stato rinviato a domani mattina ad Arcore l'incontro previsto in serata fra il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, e il segretario federale della Lega, Roberto Maroni, per un confronto sulle alleanze in vista delle elezioni. La decisione è stata presa a causa del maltempo che ha costretto Berlusconi a rientrare da Roma in treno, anziché in aereo come previsto.