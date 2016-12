Bersani e Renzi al duello televisivo finale

"La migliore è un doppio turno di collegio e se abbiamo la maggioranza la riporoporremo, in un sistema parlamentare e non in un sistema presidenziale. Se ci fosse quella legge le alleanze le farebbe il cittadino. Quanto alle alleanze, se si allude alle alleanze come possono delinearsi ora senza sapere la nuova legge elettorale, ribadisco che noi organizziamo il campo dei progressisti e del civismo, dopodichè l'area dei progressisti si deve aprire a formazioni di centro democratiche che rifiutano revival di berlusconiani e leghisti. Sarà un'alleanza? Non lo so, se c'è una convergenza programmatica siamo pronti a verificarlo. Davanti al populismo di destra non possiamo chiuderci".

"Per me la legge dei sindaci garantisce la governabilità. E ritengo anche che quello del sindaco d'Italia sia il modello istituzionale del domani. Spero che non facciano una legge elettorale peggiore del Porcellum. Altrimenti meglio che questo tema sia rimandato alla prossima legislatura. Sulle alleanze credo che non dovremmo fare l'accordo con Pier Ferdinando Casini. Vendola chiede a Bersani qualcosa che profuma di sinistra, questa ipotesi profuma molto di inciucio. Abbiamo già dato. Casini è rispettabilissimo ma non si può dire facciamo un'alleanza con i moderati perché Casini vada in franchising a prenderci i voti dei moderati.