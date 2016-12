Enti locali, Bicamerale boccia il decreto sui tagli

foto LaPresse Correlati Regioni, scatta la spending review 17:17 - Niente tagli ai costi della politica per Regioni ed enti locali. La commissione Bicamerale per gli Affari regionali ha infatti bocciato il decreto che stabiliva interventi in merito. Si tratta di un "parere contrario" secco espresso alle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera che hanno esaminano il testo. - Niente tagli ai costi della politica per Regioni ed enti locali. La commissione Bicamerale per gli Affari regionali ha infatti bocciato il decreto che stabiliva interventi in merito. Si tratta di un "parere contrario" secco espresso alle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera che hanno esaminano il testo.

Pur considerando "apprezzabili" le misure "tese a determinare una riduzione dei costi della politica nelle regioni" e ravvisando "l'opportunità di un rafforzamento della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali in merito al contenimento delle spese", la commissione ritiene tuttavia "insufficiente l'impianto complessivo del provvedimento e di non piena compatibilità con le prescrizioni del Titolo V della Costituzione", si legge nel parere.



In particolare si fa riferimento alle previsioni in materia di "controlli della Corte dei conti sugli atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali e di enti locali".



I commissari, nel loro parere, hanno anche messo in luce "specifici profili di criticità" sui "controlli di legittimità della Corte dei conti sugli atti regionali, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari".