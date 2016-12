Più parcheggi per tutti i signori onorevoli

foto LaPresse Correlati Mutui agevolati per i senatori

Baby-pensioni, rinvio per 200 parlamentari 11:34 - Più parcheggi per tutti... gli onorevoli. In tempi di tagli di spesa e sacrifici, la Camera dei deputati mette a bilancio 5.656.000 euro per "favorire la mobilità". Ovviamente, degli inquilini del Palazzo, non certo dei cittadini. Loro possono continuare a pigiarsi nei metrò e nei tram, tra i guasti e i disservizi che contraddistinguono il trasporto pubblico. Ma agli onorevoli servono più parcheggi a un passo da Montecitorio. Ed ecco pronti i soldi.

A segnalare la decisione presa dalla Camera è il "Messaggero". Con tanto di spiegazione degli onorevoli, convintissimi di aver fatto la scelta giusta. "Perché i deputati - dicono a Montecitorio - devono pur essere messi in condizione di andare a lavorare". A loro serve un parcheggio sempre a disposizione in piazza del Parlamento, riservato agli onorevoli e gratuito. Sennò, come ci arrivano alla Camera, i nostri onorevoli? "Dopotutto - dicono i deputati - i mezzi pubblici a Roma non funzionanto".



Non ci pensano neanche lontanamente, loro della Casta, a stanziare soldi perché bus, tram e metrò funzionino un po' meglio per i comuni cittadini. Macché. Pensano a farsi i loro parcheggi, da bravi privilegiati. Inserendo in bilancio una voce dedicata "al miglioramento della mobilità dei deputati e degli impiegati parlamentari" e ad evitare agli onorevoli le multe per sosta selvaggia, che i nostri rappresentanti praticano quotidianamente, a quanto si apprende.



Il provvedimento recita: "L'attività è diretta a favorire adeguati tempi di percorrenza dei vari tragitti verso la Camera per gli utenti delle sedi". Le misure da adottare? "L'incremento della disponibilità di parcheggi a disposizione degli utenti parlamentari migliorandone l'efficienza di utilizzo mediante una razionalizzazione degli spazi nelle aree interne a disposizione della Camera".



Gli spazi per deputati e impiegati di Montecitorio sono oggi il parcheggio di via della Missione (una quarantina di posti) e quello interrato di Villa Borghese (c'è una convenzione pagata dalla Camera con i nostri soldi), da cui parte un bus navetta per Montecitorio. E i deputati mugugnano perché da qualche tempo uno spazio su piazza del Parlamento è stato portato via agli onorevoli dal I Municipio. Quindi, ecco pronte le risorse per migliorare la situazione: i cinque milioni e passa saranno stanziati nei prossimi tre anni per i loro posti macchina. Come, non è ancora stato deciso. Il documento precisa comunque che si dovranno proseguire "i contatti con il Comune di Roma per un aggiornamento delle intese relative alle problematiche della mobilità nel centro storico degli utenti delle sedi parlamentari". E i cittadini? Si arrangino.