Parma, la giunta Pizzarotti aumenta di 15mila euro rimborsi e indennità per gli assessori

foto Ansa 09:00 - E' polemica sulla neonata giunta Pizzarotti a Parma. Secondo quanto affermato dall'agenzia Dire, infatti, sarebbe stato aumentato di 15mila euro il fondo riservato al rimborso delle spese e alle indennità di missione degli amministratori. Una notizia che sembrerebbe in contraddizione con le affermazioni del sindaco che aveva affermato che questa sarebbe stata una giunta meno costosa rispetto alle precedenti. - E' polemica sulla neonata giunta Pizzarotti a Parma. Secondo quanto affermato dall'agenzia Dire, infatti, sarebbe stato aumentato di 15mila euro il fondo riservato al rimborso delle spese e alle indennità di missione degli amministratori. Una notizia che sembrerebbe in contraddizione con le affermazioni del sindaco che aveva affermato che questa sarebbe stata una giunta meno costosa rispetto alle precedenti.

La Dire fa riferimento a una delibera a firma del delegato al Bilancio Gino Capelli, che stabilisce una variazione al piano esecutivo di gestione (Peg) per il 2012 del Comune. In particolare, si legge nel documento, "per integrare i fondi necessari al rimborso spese e indennità degli amministratori" vengono inseriti 15mila euro al capitolo "organi istitiuzionali: rimborso spese forzose e indennità di missione a sindaco e assessori".



In realtà, a bilancio, non ci saranno variazioni. Altri 15mila euro, infatti, sono stati tagliati alla voce "indennità di carica, oneri vari e contributi per gli amministratori". Il saldo, quindi, resta invariato. La modifica allo stanziamento dei fondi è contenuta in una delibera del 28 giugno.