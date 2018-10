Antonio Tajani a Quarta Repubblica: "Manovra assistenzialista e ingiusta"

Non usa mezzi termini Antonio Tajani nel commentare la nuova Manovra: "Il reddito di cittadinanza è un'assurdità perché chi lavora deve pagare chi non lavora" Dal salotto di " Quarta Repubblica " - la nuova trasmissione di Rete 4, condotta da Nicola Porro - Tajani punta il dito soprattutto sul reddito: "Mi pare vergognoso che un poliziotto, un carabiniere o un finanziere che rischiano la pelle tutti i giorni e guadagnano 1200 euro al mese mentre chi sta seduto a casa a vedere la televisione ne guadagni 780 ".

Il commento di Tajani non si ferma, però, solo alle cifre, in quanto secondo il presidente del Parlamento Europeo non sarebbero solo gli italiani a poter usufruire del nuovo servizio: "In Italia ci sono cinque milioni di poveri, un milione e sei sono stranieri e molti di questi sono comunitari - commenta il vicepresidente di Forza Italia - Questi, per il trattato internazionale, hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani, quindi anche loro avranno diritto al reddito di cittadinanza".