15:17 - "Se Renzi metterà una sola mezza tassa in più, andremo a Roma con i bastoni". Così il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti alla Festa dei popoli padani, il tradizionale appuntamento leghista alle sorgenti del Po. I reporter gli avevano chiesto dove si troveranno i soldi necessari per la Legge di stabilità.

"C'è qualche realtà europea - continua il leader della Lega - che dei vincoli di Bruxelles se ne fregherà, perché se ti portano a morire te ne devi fregare. Renzi invece abbaia, ma non morde, perché dice che rispetterà tutti i vincoli europei e non so veramente dove troverà le risorse".



Salvini avverte poi che "anche i tagli sono tasse: se chiudi un ospedale è una tassa per il cittadino, che deve fare 50 chilometri per andare a farsi curare. Se chiudi una scuola è una tassa occulta. Noi la proposta l'abbiamo fatta: l'aliquota fiscale del 20% che funziona in 40 Paesi del mondo, combattere l'evasione fiscale fa incassare di più allo Stato. Io non capisco perché su questo Renzi non abbia ancora risposto".



"Nessun accordo con chi sta con Renzi" - Salvini parla poi delle alleanze nel centrodestra e dice: "Al tavolo con Alfano, ministro all'Invasione, io non mi siedo. Chi sta al governo con Renzi non fa accordi con la Lega. Il centrodestra in questo momento non esiste. Siamo in montagna, c'è l'aria pulita, siamo da soli, siamo tonici, siamo tornati a correre. L'ultima delle mie preoccupazioni è rincorrere Alfano".



E, commentando l'ennesima tragedia dell'immigrazione: "Sono morti che pesano sulla coscienza dei soliti noti. Sono morti di Mare Nostrum. Il prossimo 18 ottobre, in piazza del Duomo, a Milano, saremo 100mila per dire no e mettere fine a Mare Nostrum. Più ne partono più ne muoiono".



"Difendere confini anche con armi" - "I confini ci sono e in quanto tali vanno difesi anche con le armi perché così succede in tutto il mondo". Il segretario federale della Lega Nord ha concluso così la Festa dei popoli padani a Crissolo. "I politici che in questo momento spendono soldi per far superare i confini dovranno essere processati".