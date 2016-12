12 marzo 2014 Renzi: "Tasse sulle rendite finanziarie

e più soldi a chi guadagna 1.500 euro" Il premier promette la riforma del Senato, tagli all'Irap, più soldi alle imprese e conti in ordine. "Ma non toccheremo i Bot", assicura, promettendo di rivoluzionarie pubblica amministrazione, fisco e giustizia

19:58 - Piano casa, misure fiscali, sblocco dei debiti della Pubblica amministrazione e decreto legge sul Lavoro. Sono questi i prossimi impegni del governo. Lo ha detto Matteo Renzi incontrando i giornalisti al termine del Consiglio dei ministri: "Presentiamo il lavoro molto serio e articolato che abbiamo predisposto". Il premier ha poi ribadito le promesse di riforme dei prossimi mesi: "P.A. ad aprile, fisco a maggio e giustizia a giugno".

In conferenza stampa con le slide - "Vediamo se riusciamo a presentarvi il lavoro molto serio e articolato che abbiamo predisposto e che vedrà in serata i ministri alternarsi a presentare le varie misure approvate". Così Matteo Renzi ha aperto la sua conferenza stampa, sullo sfondo delle slide per illustrare i progetti, parlando della "svolta buona come messaggio iniziale", il titolo scelto per il suo appuntamento con i giornalisti a Palazzo Chigi.



Cento giorni di lotta - "Oggi cominciano cento giorni di lotta molto dura per cambiare - ha spiegato -. Ad aprile sarà la volta della Pubblica amministrazione, a maggio del Fisco, a giugno della giustizia. Questi provvedimenti non fanno parte del pacchetto di riforme che vi presento oggi. Ma vi mostreremo tutte le classifiche su cui contiamo di guadagnare posizioni e in fretta".



Politica, economia, lavoro - Renzi è poi passato a illustrare il piano elaborato in Consiglio dei ministri, suddiviso in tre passaggi: politica, economia, occupazione. "Cominciamo con la nuova legge elettorale: mai più larghe intese, chi vince governa 5 anni, candidati legati al territorio, stop ai ricatti dei micro-partiti".



"Il secondo punto è la riforma costituzionale del Senato. Mai più fiducia e legge di bilancio al Senato; 315 stipendi in meno per i senatori e legislazione finalmente più spedita. In queste condizioni, oggi la legge elettorale sarebbe già approvata".



E poi, Renzi è passato al grande tema annunciato: meno tasse e più soldi alle famiglie





Dieci miliardi per le famiglie - "Il Consiglio dei ministri - ha detto il premier -, che è l'organo di governo di un Paese, ha votato e approvato misure, non è che si è recato al bar. Ha trovato 10 miliardi per dare un ritorno economico a tutte le famiglie entro maggio. Atto e fatto". Successivamente, alla domanda se sia convinto che con 10 miliardi sia possibile far ripartire l'economia nonostante non sia successo prima, pur avendo speso 330 miliardi in leggi finanziarie, ha replicato: "Sì, così l'economia riparte".



Più soldi ai redditi fino ai 25mila euro - E ha poi spiegato: "Il limite su cui noi ci attestiamo per dare più soldi in busta sono 25mila euro lordi, circa 1.500 euro netti. I destinatari del nostro intervento non sono solo i ceti meno abbienti, ma anche un po' di ceto medio".