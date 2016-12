18:57 - Il presidente del Consiglio in piedi, fa scorrere le slide mentre illustra i provvedimenti. E' inedita la formula scelta da Matteo Renzi per la conferenza stampa al termine del Cdm. Il premier spiega quello che il governo ha fatto e intende fare con il supporto di slide colorate, sul cui sfondo compaiono alcune illustrazioni. Si fa notare, in particolare, una boccia con dentro un pesciolino rosso. Ma non e' la sola innovazione, nella comunicazione istituzionale del governo. Mentre Renzi parla, il profilo twitter di Palazzo Chigi sintetizza il suo intervento in diretta, attraverso tweet con l'hashtag lanciato dal presidente: #laSvoltabuona.