18:36 - Matteo Renzi, tenuta total black e occhiali Ray-Ban, ha sfoggiato un perfetto stile Blues Brothers durante una passeggiata per le strade di Roma. Eccolo mentre sorride e ammicca ai fotografi dietro ai suoi occhiali scuri mentre lascia la riunione della segreteria Pd. Chissà se canticchiava anche il motivo di "Everybody Needs Somebody"...