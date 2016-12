3 febbraio 2014 M5S, nuovi insulti a Laura Boldrini

Ed è giallo su un falso tweet Grillo prende le distanze da Francesco Neri, militante del movimento che aveva pubblicato una foto in cui si dava fuoco a un libro di Corrado Augias Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:06 - Claudio Messora, responsabile comunicazione del M5S al Senato, rincara la dose e scrive un tweet offensivo su Laura Boldrini. Il messaggio è stato poi cancellato dall'autore, ma ormai ha già fatto il giro della rete. "Cara Laura, volevo tranquillizzarti... Anche se noi del blog di Grillo fossimo tutti potenziali stupratori,... tu non corri nessun rischio!", scrive il blogger.

Grillo pubblica un falso tweet attribuito alla Boldrini - A complicare la situazione è arrivato anche un presunto post apparso su twitter da parte della Presidente della Camera, Laura Boldrini, in cui definisce "potenziali stupratori" quanti seguano il blog di Grillo. Un cinguettio che arriva nella notte da quello che appare ora un falso profilo e che, a cascata, viene ritwittato e commentato in rete. E che viene poi ripreso sia dal blog di Grillo, nella rubrica Tze Tze, sia nella sua pagina Fb del fondatore del Movimento. Gli assistenti della Presidente hanno negato che quel post sia mai stato postato dal profilo della Boldrini.



Poi prende le distanze da Neri - Grillo ha poi preso le distanze dal militante a Cinque Stelle che aveva postato sui social network una foto in cui dava alle fiamme un libro di Corrado Augias, protagonista di uno scontro a distanza con il movimento. "Francesco Neri, noto per aver bruciato i libri di Augias - ha scritto Grillo - non rappresenta il M5S e utilizza senza alcuna autorizzazione il simbolo del M5S".