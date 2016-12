La maestra sexy si candida con Grillo

09:05 - Marina Adele Pallotto, candidata europee M5S delle Marche. Sulmonese di nascita, vive a Macerata. Fa la maestra (in aspettativa non retribuita, chiarisce) a ha 35 anni. Ma sono altri numeri a renderla speciale: 90 (seno), 65 (vita), 85 (fianchi) e 42 (taglia). Guardare, per credere, sul sito dell'agenzia Top Model Management. Lì, Marina Adele, è per tutti Stellina. Attrice, ballerina, cantante e modella: le sue specialità dichiarate sono "Nudo sexy-Playboy", "Nudo soft", "Seminudo-Topless". Lo confermano anche le foto che corredano la sua scheda. Con 1.571 voti presi al secondo turno delle primarie on line ha vinto il biglietto per candidarsi per Bruxelles nel Movimento di Grillo, con il quale oltre alla fede politica condivide la data di nascita, il 21 luglio.