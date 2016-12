Jobs Act, Uil si smarca: ok al dialogo sull'art.18, ma non si tocchino tutele

15:27 - Sull'articolo 18 "siamo disponibili al dialogo, ma guai a toccare le forme di tutela che ci sono già" . Questo il messaggio che arriva al governo dal segretario generale della Uil Luigi Angeletti, che chiede all'esecutivo "il coraggio politico di spiegarci cosa vuole fare con la legge delega: ascolti le parti sociali e poi prenda le sue decisioni".

Rendere convenienti le assunzioni a tempo indeterminato attraverso incentivi fiscali. Per Angeletti è questa la strada che si potrebbe intraprendere nel Jobs act, per rendere più attraente per le imprese il passaggio ad assunzioni a tempo indeterminato.



Venerdì incontro Uil, Cisl, Cgil - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti si incontreranno venerdì mattina, per fare il punto sulle iniziative relative alla riforma sul lavoro. E quanto si apprende da fonti sindacali. L'incontro avverrà prima di un convegno al quale è prevista la partecipazione dei leader sindacali.