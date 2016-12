21 aprile 2014 Immigrazione, tutti contro "Mare Nostrum" Salvini, Maroni e Gasparri chiedono lo stop Lega Nord e Forza Italia contrastano l'operazione militare e umanitaria nel Mar Mediterraneo meridionale iniziata il 18 ottobre 2013. Ncd: "Salviamo vite" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:52 - Lega Nord e Forza Italia all'attacco sull'immigrazione e sull'operazione "Mare Nostrum": "Presenteremo subito a Camera e Senato la proposta di sospenderla: gli italiani stanno finanziando gli scafisti e l'invasione", ha detto il segretario federale del Carroccio, Matteo Salvini. "Il governo intervenga", gli ha fatto eco il governatore lombardo Roberto Maroni. "Bisogna bloccarla subito", ha aggiunto Maurizio Gasparri.

Salvini: "Ci costa 300mila euro al giorno" - "Emergenza sbarchi in Sicilia, 1.219 arrivi in 24 ore. La proposta della Lega in Parlamento: sospendere subito l'operazione Mare Nostrum, 300.000 euro al giorno spesi dagli italiani per aiutare gli scafisti e incentivare l'invasione". E' quanto ha scritto Matteo Salvini in un posto pubblicato sulla sua pagina di Facebook.



Da Maroni un appello al governo - Anche il governatore della Lombardia utilizza il social network per esprimere il suo dissenso verso l'operazione "Mare Nostrum": "Il governo deve fermarla, è ormai un irresistibile richiamo per i clandestini", ha scritto Roberto Maroni.



Gasparri: "Marina non può diventare traghetto per clandestini" - Non solo Lega. Anche Forza Italia critica l'operazione per voce di Maurizio Gasparri: "Bisogna bloccare subito l'operazione Mare Nostrum diventata ormai taxi loro. Mi fa piacere che il ministro dell'Interno abbia copiato le mie frasi alla lettera dicendo che la Marina non può diventare un traghetto per clandestini. Siamo ormai alla farsa con la segnalazione delle partenze da parte degli scafisti stessi che fa scattare l'intervento delle navi italiane che portano da noi quantità sterminate di clandestini".



Ncd non ci sta: "Salviamo vite umane" - "Ormai sui temi dell'immigrazione siamo a chi la spara più grossa. Infatti risponde a questa logica chi chiede l'abolizione dell'operazione "Mare Nostrum". Così la vicepresidente vicaria del gruppo Nuovo centrodestra al Senato, Laura Bianconi, critica le posizioni di Lega e Gasparri.



"Come qualche giorno fa ha avuto modo di spiegare il ministro Alfano, grazie all'operazione sono state salvate decine di migliaia di vite umane, garantendo la sicurezza delle nostre frontiere in uno scenario geopolitico completamente stravolto dalle primavere arabe", ha aggiunto la Bianconi.



Nave San Giorgio salva 300 migranti - Oltre 300 migranti sono stati salvati nel corso della notte dalla nave San Giorgio, l'ammiraglia del dispositivo Mare Nostrum, a 50 miglia a sud di Lampedusa. Il barcone era stato avvista nel tardo pomeriggio di domenica da un elicottero della Marina, in perlustrazione sul canale di Sicilia, che ha segnalato immediatamente la posizione.