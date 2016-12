Grillo: condanna No Tav è medaglia

15:31 - "C'è condanna e condanna: per me quei 4 mesi per la rottura "di quei sigilli violati dal vento" (come avrebbe cantato Modugno) sono una medaglia al valore civile". E' quanto si legge in un post pubblicato dal blog di Beppe Grillo, ma firmato da un militante torinese, con il quale si commenta la condanna inflitta al leader M5s per aver violato i sigilli messi dalla magistratura alla baita costruita dagli attivisti No Tav a Chiomonte.