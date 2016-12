15 maggio 2014 Genovese, Camera vota sì all'arresto

Un silenzio glaciale ha accolto l'esito della votazione: nessun commento, nemmeno dai banchi dei grillini. Renzi: "Applichiamo la legge anche con i nostri"

21:24 - La Camera ha votato sì sulla richiesta di arresto del deputato del Pd Francantonio Genovese, che in serata si è costituito nel carcere di Gazzi a Messina. I voti a favore sono stati 371, contrari in 39. Anche il Pd, che aveva chiesto il voto palese, si è schierato per l'arresto. Genovese è arrivato in carcere in auto accompagnato da uno dei suoi legali.

"Ora nessuno può più imbrogliare", aveva commentato Roberto Speranza, riferendosi alla temuta "imboscata" dei grillini che, secondo indiscrezioni, sarebbero stati pronti, in caso di voto segreto, a esprimersi con un no per poi incolpare il Pd. Tredici deputati si sono astenuti nella votazione. Alcuni voti contrari si sono visti anche nelle file del Pd: si sono aggiunti ai no del gruppo di Forza Italia. Il sì dell'Aula è stato accolto da un silenzio glaciale: quando sono comparsi sul tabellone i risultati della votazione a scrutinio palese, nessuno ha commentato o proferito parola, né applaudito. Un silenzio composto anche dai banchi del Movimento 5 stelle.



A favore dell'arresto del parlamentare Pd, accusato di associazione per delinquere, riciclaggio, peculato e truffa, si era già espressa la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. Pd, M5S e Sel, con 12 voti, avevano infatti bocciato la relazione di Antonio Leone (Ncd), contrario alla misura cautelare per la sussistenza, a suo parere, di "fumus persecutionis".



Per il parlamentare del Pd la richiesta di autorizzazione all'arresto era stata avanzata dal Gip di Messina nell'ambito di un'inchiesta sulla formazione professionale regionale. I reati ipotizzati sono di associazione per delinquere, truffa e frode fiscale. L'ordinanza cautelare di custodia gli sarà notificata dalla squadra mobile della Questura nell'istituto penitenziario di Gazzi.

Il @pdnetwork crede che la legge sia uguale per tutti. E la applica, sempre. Anche quando si tratta dei propri deputati #avisoaperto

— Matteo Renzi (@matteorenzi) 15 Maggio 2014

Berlusconi: "Forza Italia contro l'arresto" - "I nostri deputati hanno votato contro l'arresto" di Francantonio Genovese: a sottolinearlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Noi siamo garantisti sempre e comunque", spiega.



Brunetta: "No alle strumentalizzazioni" - "Sul caso Genovese avevamo chiesto il voto segreto per garantire libertà di coscienza ai deputati, ma all'apparire del sospetto di possibili strumentalizzazioni di quel voto abbiamo deciso di cambiare opinione". Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, spiega così la posizione degli azzurri.



M5S: "Merito delle nostre pressioni" - "Ci hanno provato a rinviare la votazione, ci hanno provato a far saltare tutto, ma grazie alla nostra pressione forse tra poco voteremo l'autorizzazione all'arresto di Genovese. Grazie al M5S l'onestà tornerà di moda. Lo ha scritto su Twitter il deputato del Movimento 5 Stelle Gianluca Vacca.