26 febbraio 2014 Fratelli d'Italia riaccende la "fiamma"

Nel nuovo logo i simboli di Msi e An Dopo qualche anno di assenza, l'emblema del partito di Fini ricompare sulle schede elettorali. Meloni: "Un richiamo, non un ritorno"

15:11 - La scritta Fratelli d'Italia, lo sfondo blu e bianco e un cordoncino tricolore. Ma non solo: il nuovo simbolo di Fratelli d'Italia, scelto dagli elettori alle primarie del partito, racchiude tutta la storia della destra repubblicana italiana. Nella parte inferiore compare il logo di Alleanza Nazionale che, a sua volta, conteneva il vecchio emblema del Movimento sociale italiano. Torna così sulla scena, dopo qualche anno di assenza, la "fiamma tricolore".

"Non un ritorno ma un richiamo", si affretta a precisare Giorgia Meloni, presidente nazionale del partito, che mercoledì ha presentato il nuovo simbolo.



Il logo è stato scelto dai 250mila simpatizzanti che, tra sabato e domenica, hanno partecipato alle primarie promosse da Fdi. "E' la migliore scelta che si potesse fare - aggiunge la Meloni - Il simbolo mette insieme la tradizione di An e l'innovazione di Fratelli d'Italia".



Fratelli d'Italia, incastonando nel proprio logo il simbolo di An, ripercorre di fatto una strada già intrapresa da altri movimenti politici. Alleanza Nazionale, come detto, inscrisse il logo del Movimento sociale italiano.



Prima ancora lo stesso fece il Pds, inglobando la storica effige del Pci alle radici della Quercia. E il Psi di Craxi che, seppur temporaneamente, mise alla base del suo garofano il vecchio simbolo del partito.