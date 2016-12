Piccioni bersagliano le auto dei deputati, Montecitorio risponde

14:02 - In Via della Missione, via dove parcheggiano tutti i deputati che ogni giorno si dirigono alla Camera, continua a persistere un problema che attanaglia Roma da sempre: le piogge di escrementi di piccione. Molti deputati, compresi Antonello Giacomelli, il capo della segreteria politica di Dario Franceschini, e la presidente della Camera Laura Boldrini, si sono lamentati del fatto e Montecitorio, con una rapidità disarmante, ha già trovato una soluzione al problema. In via della Missione, come ci fa sapere liberoquotidiano.it, saranno montati dei dispositivi elettronici che diffondono le "urla" degli storni catturati da altri uccelli predatori, come per esempio falchi e poiane.