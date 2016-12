Pd, Gianni Cuperlo dice sì a Renzi Sarà il presidente del partito

15:40 - Gianni Cuperlo sarà il nuovo presidente del Partito democratico. A quanto pare, ha infatti accettato la proposta presentatagli da Matteo Renzi di ricoprire la carica. Ora manca solo il passo formale dell'elezione di Cuperlo alla presidenza. La consacrazione ufficiale sarà domenica, all'Assemblea del Pd: in quell'occasione ci sarà anche la proclamazione del sindaco di Firenze come segretario del partito, dopo la vittoria alle primarie.

E' dal 19 aprile scorso che il Pd non ha un presidente. Quel giorno Rosy Bindi, nominata quattro anni prima, si dimise dopo la mancata elezione al Quirinale di Romano Prodi, candidato dallo stesso partito, allora guidato da Pierluigi Bersani e affossato da 101 "franchi tiratori".



Il neo segretario Renzi aveva offerto la carica a uno dei suoi sfidanti alle primarie, Cuperlo e Pippo Civati.



In un primo momento, Cuperlo aveva rifiutato la proposta del sindaco di Firenze. Ora, a quanto si apprende, ha cambiato idea, anche in seguito al pressing dei suoi sostenitori. Non rinuncerà, però, al coordinamento dell'area.