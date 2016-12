Matteo Renzi: "L'amnistia è poco seria"

19:21 - "Non ho parlato contro Napolitano che ha fatto un messaggio con sue riflessioni, mentre le forze politiche devono dire come la pensano". Lo ha detto Matteo Renzi dopo la lettera del Colle su amnistia e indulto. "Io ho detto che non mi sembrava serio un nuovo indulto-amnistia dopo 7 anni dall'ultimo. Non serio, non educativo e non responsabile", ha aggiunto. "Bisogna avere il coraggio di dire che su alcune cose si può essere in disaccordo".

"Il presidente della Repubblica non è mai uscito dai suoi poteri, neanche con l'ultimo messaggio alla Camere, anzi ha dimostrato una capacità di servizio unica. Poi, non si può dire 'l'ha detto il Capo dello Stato quindi si fa così punto e basta'. I partiti se non discutono su questi temi, come quello dell'amnistia, a cosa ci stanno a fare?", ha detto il candidato alla segreteria del Pd a In mezz'ora.



"Chi fa politica dovrebbe parlare chiaro e non entrare nei giochini degli addetti ai lavori. Se poi i ministri,invece di governare, si mettono a commentare le mie dichiarazioni sull'amnistia, mi spiace per loro se lo vogliono fare", ha ribadito, replicando alle critiche dei ministri Zanonato e Bonino su quanto detto a Bari.



Bonino: "Renzi il nuovo che avanza? Meglio l'antico" - Se Matteo Renzi "è il nuovo che avanza, fatemi il favore di ridarmi l'antico". Lo ha detto il ministro Emma Bonino al Comitato nazionale dei Radicali italiani sulle dichiarazioni di Renzi sull'amnistia. "Legga bene il messaggio di Napolitano, prima di rottamarlo", ha aggiunto.



Lupi: "Renzi cerca consensi" - Sull'amnistia "Renzi cerca consensi a destra come a sinistra, più che dimostrare che sta facendo politica che richiede responsabilità". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, su quanto affermato dal sindaco di Firenze a Bari. "L'amnistia e l'indulto - ha proseguito Lupi - sono stati richiesti e provocati da intervento fortemente elevato dal Presidente della Repubblica, che ha posto il tema del dramma".



Zanonato: "Renzi ragiona in termini propagandistici" - Sul tema dell'amnistia e dell'indulto Matteo Renzi, secondo il ministro per lo Sviluppo, Flavio Zanonato, "ragiona in termini puramente propagandistici stile Grillo: 'mi conviene dire di più una cosa o l'altra sotto il profilo del consenso che poi alla fine ottengo?'. Non entra nel merito della questione".