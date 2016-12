23:20 - "E' un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione". Così il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina, commenta il gesto dell'ombrello a Equitalia di Maradona, ospite a Che tempo che fa e destinatario di una notifica da 39 mln di euro. L'ex ministro Renato Brunetta presenta un'interrogazione parlamentare: "Maradona si è comportato in modo indecente, ma più grave quello di chi gli ha approntato il palcoscenico."



La versione dell'ex Pibe - E intanto Maradona ha ritenuto opportuno "giustificarsi", dichiarando che il gesto dell'ombrello "non voleva essere offensivo, ma solo satirico, in risposta all'ennesimo agguato tentato venerdì sera davanti a mia figlia, senza che mi fosse mostrata neanche l'autorizzazione del giudice". Lo ha reso noto il suo legale, Angelo Pisani, poco prima della partenza dell'ex campione per Dubai.



Equitalia: "Assurdo quel gesto" - "E' assurdo che si possa consentire a Maradona di fare il gesto dell'ombrello in una tv pubblica pagata da tutti quei contribuenti che non evadono il fisco pagando il canone Rai''. E' quanto affermano fonti di Equitalia che spiegano come, dopo la consegna dell'avviso di mora, sono in corso verifiche su eventuali compensi da pignorare.



Il caso finisce in Parlamento - Renato Brunetta incalza ancora Fazio, dopo la polemica di otto giorni fa quando, ospite in studio chiede al conduttore di rendere pubblico il suo stipendio in Rai. Il capogruppo Pdl ha presentato un'interrogazione in Commissione Vigilanza Rai perché "Maradona è stato elevato a testimonial dell'evasione fiscale in casa di chi paga il canone per vedersi sbeffeggiato". "Più grave del comportamento dell'ex calciatore - ha proseguito l'ex ministro - appare quello di chi gli ha approntato il palcoscenico. Se Maradona e' infatti noto per le sue intemperanze, e dunque non stupisce si sia esibito nel gesto dell'ombrello contro Equitalia, davvero offensiva e' la condiscendenza manifestata dal conduttore Fabio Fazio che ha lasciato che il suo pubblico tributasse un'ovazione per quell'atto di volgare offesa, che irride la legge e gli italiani onesti". L'interrogazione presentata da Brunetta intende "far luce su eventuali compensi fatti giungere per vie traverse a Maradona e se nel contratto di Fazio esistano clausole che lo vincolino a rispettare il decoro della Rai e quali siano le sanzioni in caso di violazione".



Vianello: "Ci rammarichiamo di quanto accaduto" - "Il gesto dell'ombrello relativo ai possibili sequestri di oggetti da parte degli agenti di Equitalia è legittimamente apparso offensivo nei confronti di chi, a nome dello Stato, applica la legge in un Paese a così alta evasione fiscale". Lo ha dichiarato il direttore di Rai3, Andrea Vianello: "Ci rammarichiamo di quanto accaduto".